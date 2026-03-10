Canlı
        Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı | Son dakika haberleri

        Giriş: 10.03.2026 - 17:13
        Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

        Bu kapsamında, şubat ayı içinde il merkezinde 14, Ayvacık ilçesinde de 17 olmak üzere toplam 31 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlarla tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

