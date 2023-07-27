Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor
Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için başlatılan müdahale sürüyor
Giriş: 27.07.2023 - 00:43
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.