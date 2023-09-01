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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:54
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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE (AA) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden emekli 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Emekli öğretim üyesi Güçhan, yaz tatilini geçirdiği Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı.

        Mercan Y. (19) idaresindeki 17 ES 414 plakalı otomobilin çarptığı Güçhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesinde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesinde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

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