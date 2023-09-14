Yenice'nin Çiftlik köyüne 25 yıllık sulama suyu yatırımı

Köyün Domuzcular mevkiinde kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde, 2 kilometre uzaklıktaki Maden Göleti sahasına 6 metrelik kuyudan dalgıç pompa ile gündüzleri sürekli su atımı sağlanacak.

Çiftlik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Özcan, yaptığı açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi, kooperatif geliri ve köylülerin yardımıyla hazırlanan sistemin ilk aşamasında güneş enerjisi panellerinin kurulduğunu söyledi.

Köyde bundan sonra sulama suyu sıkıntısı yaşanmaması amacıyla bu sistemi kurduklarını belirten Özcan, "Köyümüze 25 yıllık sulama suyu sağlayacak bu sistem ile Maden Göleti sahasına saniyede 10 litre su atılacak. Sistemin yatırım maliyeti 2 milyon lira. Bu sistem ile gerçekleştirilecek sulama suyunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.