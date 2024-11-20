SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun yaptırılan TCG Nusret Gemisi'nin 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açılacağı belirtildi.

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