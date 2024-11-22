Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri iptal edildi.