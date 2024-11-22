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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:02
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi
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        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri iptal edildi.

        Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 14.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek. Gün içinde planlanan Bozcaada'dan 18.00 ve 22.00, Geyikli'den 19.00 ve 23.00 saatlerindeki seferlerle hizmet verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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