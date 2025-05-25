Ayvacık'ta meydana gelen araç yangını trafiği aksattı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık’ın turizm merkezi Assos’tan Ayvacık istikametine gitmekte olan Binnur Taş idaresindeki 34 FUK 581 plakalı otomobilinin motor kısmından alev alması sonucu sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.
Yangında, araçta büyük maddi hasar oluştu.
Ayvacık-Assos KARA yolu kısa bir süre kapalı kalarak, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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