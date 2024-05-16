Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Mayıs 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığı belirtildi. Köprü ve otoyollardaki fiyat artışıyla beraber Çanakkale Köprüsü fiyatına da zam geldi. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte, araçların sınıflarına göre yeni zamlı tarifeler...