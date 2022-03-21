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Çanakkale Köprüsü kaç km, uzunluğu ne? 1915 Çanakkale Köprüsü maaliyeti nedir, nerede ve geçiş ücreti fiyatı ne?

Çanakkale boğazının iki yakasını birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı"adıyla anılan Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğu, geçiş ücreti ve maliyeti araştırılıyor.

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    Çanakkale Köprüsü kaç km, uzunluğu ne? 1915 Çanakkale Köprüsü maaliyeti nedir, nerede ve geçiş ücreti fiyatı ne?

    1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açıldı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Yap-İşlet-Devret yöntemiyle gerçekleştirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bazıları da Çanakkale Köprüsü uzunluğu, fiyatı ve maliyeti oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. İşte Çanakkale Köprüsü hakkında... 
  • 02
    Çanakkale Köprüsü kaç km, uzunluğu ne? 1915 Çanakkale Köprüsü maaliyeti nedir, nerede ve geçiş ücreti fiyatı ne?

    1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerini duyurdu. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira olarak belirlendi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk bir hafta geçişler ücretsiz olacak.
  • 03
    Çanakkale Köprüsü kaç km, uzunluğu ne? 1915 Çanakkale Köprüsü maaliyeti nedir, nerede ve geçiş ücreti fiyatı ne?

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE, UZUNLUĞU NE?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak köprünün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

    İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.
  • 04
    Çanakkale Köprüsü kaç km, uzunluğu ne? 1915 Çanakkale Köprüsü maaliyeti nedir, nerede ve geçiş ücreti fiyatı ne?

    Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

    1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAÇ KM?

    Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.
  • 05
    Çanakkale Köprüsü kaç km, uzunluğu ne? 1915 Çanakkale Köprüsü maaliyeti nedir, nerede ve geçiş ücreti fiyatı ne?

    Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.
  • 06
    Çanakkale Köprüsü kaç km, uzunluğu ne? 1915 Çanakkale Köprüsü maaliyeti nedir, nerede ve geçiş ücreti fiyatı ne?

    "En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.
  • 07
    Çanakkale Köprüsü kaç km, uzunluğu ne? 1915 Çanakkale Köprüsü maaliyeti nedir, nerede ve geçiş ücreti fiyatı ne?

    Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MALİYETİ 

    Türkiye-Güney Kore ortaklığında yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam maliyeti 2 milyar 545 milyon euro olarak açıklandı. 2034 yılından itibaren köprü, devlete tamamıyla devredilecek. 

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