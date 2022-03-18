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Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi

Cumhuriyetin kurulmasında önemli bir öneme sahip olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anılıyor. Çanakkale Zaferi türküleri ve hikayeleri bu şanlı tarihe şahitlik etmemizi sağlıyor. Peki, Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi nedir? İşte Çanakkale Türküsü hakkında...

  • 01
    Çanakkale Türküsü sözleri nedir? Çanakkale Türküsü hikayesi hakkında

    Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında en önemli adımlardan birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi 107. yılını kutluyor. Vatandaşlar bu tarihi günde Çanakkale Türküsü sözlerini araştırıyor. İşte Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi...
  • 02
    Çanakkale Türküsü sözleri nedir? Çanakkale Türküsü hikayesi hakkında

    ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

    Çanakkale içinde aynalı çarşı

    Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale içinde bir ağaç selvi

    Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale içinde bir kırık testi

    Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale üstünü duman bürüdü

    On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale elinde toplar kuruldu

    Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

    Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale'den çıktım yan basa basa

    Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale'den çıktım başım selamet

    Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale içinde vurdular beni

    Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

    Çanakkale içinde sıra söğütler

    Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!
  • 03
    Çanakkale Türküsü sözleri nedir? Çanakkale Türküsü hikayesi hakkında

    ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?

    Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur.

    Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. (Eren 2003:5). İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.

    Çanakkale türküsünün hikayesi bir mektuptan kaynak alınıyor. Bu mektuptan Emrullah Nutku'nun "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" adlı kitabında bahsediliyor.

    Mektubun sahibi, kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır. 1903 yılında doğan Seyfullah savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi adı verilen o dönemin lisesinde 1. sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubu üzerinde 29 Eylül 1914 tarihi bulunmaktadır ve Çanakkale'den gönderdiği mektupta annesine seslenir.

     

    İşte o mektup...
  • 04
    Çanakkale Türküsü sözleri nedir? Çanakkale Türküsü hikayesi hakkında

    Sevgili Anneciğim,

    İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum.

    Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.

    Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. "Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne ben gidiyom düşmana karşı" türküsünü söyleyerek yürüyorlar. Kimileri at sırtında kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazda dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış, ancak yakında İstanbul'a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum.

    Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim, kardeşlerime selam ederim.

    Oğlunuz Seyfullah.

     

    Albay Mustafa Kemal, zaferle çıkacağı Çanakkale Savaşı'nda silah arkadaşlarıyla... (7 Eylül 1915); (Soldan Birinci Binbaşı İzzeddin (Çalışlar), ikinci Yüzbaşı Tevfik (bıyıklıoğlu), üçüncü Yüzbaşı Cevdet, dördüncü Mustafa Kemal, Beşinci Doktor Yarbay Hüseyin, altıncı Yüzbaşı Saim, yedinci Yüzbaşı Neşet (Çopur)

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