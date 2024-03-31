Çanakkale Belediye başkan adayları kimlerdir? Çanakkale Belediyesi hangi partide? Çanakkale Belediye başkanı kimdir?
Çanakkale Belediyesi hangi partide? Çanakkale Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çanakkale Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çanakkale Belediyesini hangi parti kazandı ve Çanakkale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çanakkale yerel seçim sonuçları..
Çanakkale BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanlığını 46178 alınan oy ve %60.73 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ülgür Gökhan kazanmıştır.
Çanakkale Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Cumhuriyet Halk Partisi 6
Adalet ve Kalkınma Partisi 4
İYİ Parti 2
Çanakkale BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSERKAN ÖZBAKIR - VATAN Çanakkale Belediye Başkan Adayı MEVLÜT İŞBİLİR - BBP Çanakkale Belediye Başkan Adayı CANAN AYTAÇ - DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı SEVİM YILMAZ KIRNIÇ - EMEP Çanakkale Belediye Başkan Adayı DAVUT GAZİ BENLİ - DEVA Çanakkale Belediye Başkan Adayı JÜLİDE İSKENDEROĞLU - AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı ALAADDİN BURAK KUNT - İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı DOĞUKAN ÇETİN - DSP Çanakkale Belediye Başkan Adayı VAHAP ÖZSÜER - Gelecek Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı İBRAHİM HALİL SİPAHİ - MP Çanakkale Belediye Başkan Adayı ŞABAN SARI - SP Çanakkale Belediye Başkan Adayı HATEM SU BAYAR - TKP Çanakkale Belediye Başkan Adayı ATALAY SEÇKİN - MEMLEKET Çanakkale Belediye Başkan Adayı BEKTAŞ AKKUŞ - HAKPAR Çanakkale Belediye Başkan Adayı EMRE KOCABIYIK - BTP Çanakkale Belediye Başkan Adayı MUHAMMED YUSUF OKTUAY - HÜDAPAR Çanakkale Belediye Başkan Adayı CAHİT BOLELLİ - YENİDEN REFAH Çanakkale Belediye Başkan Adayı HALİL AĞIRGÖL - HKP Çanakkale Belediye Başkan Adayı ATİLLA ŞENOL - TKH Çanakkale Belediye Başkan Adayı BİLGE GÜNDÜZ - ZP Çanakkale Belediye Başkan Adayı MUHARREM ERKEK - CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı HASAN GÜRECİ - BĞMSZ Çanakkale Belediye Başkan Adayı ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK - TİP Çanakkale Belediye Başkan Adayı
Çanakkale İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!