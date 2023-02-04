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Canan Ergüder, 'Aile'de farklı bir rolle ekranlara dönüyor

SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Aile'nin kadrosuna dahil olan Canan Ergüder, farklı bir rolle ekranlara döndü. Ünlü oyuncu, 'Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı 'Aslan Soykan’ın ablası 'Leyla Soykan Sayıcı' karakterine hayat verecek

Canan Ergüder, 'Aile'de farklı bir rolle ekranlara dönüyor
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HABERTURK.COM

14 Şubat’ta SHOW TV'de seyircisiyle buluşacak, Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi zengin oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan diziyle Canan Ergüder yeniden ekranlara dönüyor. Bu zamana kadar birbirinden farklı role başarıyla hayat veren oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı 'Aslan Soykan’ın ablası 'Leyla Soykan Sayıcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi için geri sayım başladı. 14 Şubat’ta SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluşacak dizi tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Canan Ergüder, bu zamana kadar canlandırmadığı bir karaktere hayat verecek. Aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak ‘Aile’ dizisinde başarılı oyuncu annesi 'Hülya Soykan’ın (Nur Sürer) baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden ve bu yüzden istemediği bir evlilik yapmış, iki çocuk annesi 'Leyla Soykan Sayıcı’yı canlandıracak.

Canan Ergüder dışında Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Nur Sürer, Levent Ülgen ve Emel Göksu eşlik edecek.

14 Şubat’ta SHOW TV’de başlayacak ‘Aile’, varlıklı bir aile olan 'Soykanlar’ın başına geçen 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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