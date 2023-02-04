14 Şubat’ta SHOW TV'de seyircisiyle buluşacak, Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi zengin oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan diziyle Canan Ergüder yeniden ekranlara dönüyor. Bu zamana kadar birbirinden farklı role başarıyla hayat veren oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı 'Aslan Soykan’ın ablası 'Leyla Soykan Sayıcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi için geri sayım başladı. 14 Şubat’ta SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluşacak dizi tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor.