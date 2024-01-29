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        Haberler Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör, Yusuf Bakoğlu ile evlendi - Magazin haberleri

        Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi

        Canan Hoşgör, bir süredir aşk yaşadığı Yusuf Bakoğlu ile evlendi. Hoşgör'ün Hamdi Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan; "Annemin nikâhını görmek nasip oldu" yorumunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 08:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:02
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        Canan Hoşgör, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Yusuf Bakoğlu ile nikâh masasına oturdu.

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        Canan Hoşgör’ün Hamdi Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan da nikâha katıldı. Hoşgör'ün nikâh için gelinlik değil, sade beyaz bir takım giymeyi tercih ettiği görüldü.

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        "ANNEMİN NİKÂHINI GÖRMEK DE NASİP OLDU"

        Zeynep Alkan, annesi Canan Hoşgör'ün evlenmesini; "Annemin nikâhını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar" sözleriyle yorumladı.

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        "AŞKLA TAMAMLANDIM"

        Nikâh sonrası eşi Yusuf Bakoğlu ile küçük bir kutlama yapan Canan Hoşgör, evliliği hakkında; "Aşkla tamamlandım" dedi.

        #Canan Hoşgör
        #Yusuf Bakoğlu
        #Zeynep Alkan
        #hamdi alkan
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