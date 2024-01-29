Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi
Canan Hoşgör, bir süredir aşk yaşadığı Yusuf Bakoğlu ile evlendi. Hoşgör'ün Hamdi Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan; "Annemin nikâhını görmek nasip oldu" yorumunda bulundu
Canan Hoşgör, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Yusuf Bakoğlu ile nikâh masasına oturdu.
Canan Hoşgör’ün Hamdi Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan da nikâha katıldı. Hoşgör'ün nikâh için gelinlik değil, sade beyaz bir takım giymeyi tercih ettiği görüldü.
"ANNEMİN NİKÂHINI GÖRMEK DE NASİP OLDU"
Zeynep Alkan, annesi Canan Hoşgör'ün evlenmesini; "Annemin nikâhını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar" sözleriyle yorumladı.