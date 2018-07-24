Canan Hoşgör kan donduran detayları açıkladı

Canan Hoşgör, dolandırıcılık sürecini ilk kez Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı. Hoşgör, bu olayın 2 yıldır planlandığını söyledi. İşte Canan Hoşgör'ün açıklamalarından satırbaşları...
* Bakın o adı geçen Ayşe hanım bu olayı aylardır planlıyor. Benim bu para ile oraya gelmemi sağladı. Bana bir bankadan diğer bankaya taşımamı öneren kişi Ayşe. Ben böyle bir parayla tesadüfen gitmedim. Bu organize bir suç, ben bu organize suçun, gaspın içine adım adım çekildim.
* Ayşe C.’yi iki yıldır tanıyorum. Ben bu bayanla kişisel gelişim seminerinde tanıştım. Böyle bir yerde böyle bir insanın karşınıza çıkabileceğinizi tahmin edebilir misiniz? Gayet lüks elbiseler giyiyor, güzel ayakkabılar giyiyor, pahalı çantalar takıyor... Ben iki yıl boyunca bu kadınla arkadaş oldum görüştüm.
* İki yılda güven duygumu kazandı. Ben de onun tavsiyeleriyle paramı başka bankaya taşımaya karar verdim. Normalde sabah gidecektik bankaya, ofisinde beni oyaladı. Müdür yok, banka yoğun deyip beni akşama kadar oyaladı.
* O arada da bana uyuşturucuyu verdi kahveyi içince elim kolum kalkmaz hale geldi. Yerimden kalkamadım. Dedi ‘sen çok kötüsün bana gidelim’ dedi. Ben de ‘tamam’ dedim.
* Ben kendimden geçtim, ama bayılmadım. Bu sırada aracımı park ettiğim yerde aracıma girilmiş aramalar yapılmış.
* Ben eve gidecek durumda değildim, benim orada kalmam sağlandı. Yoksa o kadar parayla kimsenin evinde kalmazdım ama yerimden kalkamadım. Şu an iki şüphelide tutuklandı ama ben hala paramı alamadım.
* Bu olaydan sonra Hamdi beni aradı ‘geçmiş olsun’ dedi. İnsanlara karşı olan güvenim bitti, çok enteresan şeyler yaşıyorum. Sanki bir filmin içindeyim gibi. Çok üzgünüm, çok sıkıntılıyım. Ailem, arkadaşlarım yanımda destek olmaya çalışıyorlar.
* Üzücü olan ise ben o gün canım arkadaşımla ben (Ayşe C.) soyulduğumuzu düşünürken polis ‘hayır’ dedi. ‘Canın arkadaşın soyulmadı, bak canın arkadaşın cüzdanını kullanıyor bize bunu çaldırdığını söylemişti’ dediler. Deliller buldular, önce beni ikna ettiler. Ben üç gün sonra şikâyetçi oldum. Uzun süre İnanmak istemedim.
* Ayşe C.’nin daha öncede cezaları var, ertelenmiş paraya çevrilmiş. Bir sürü mahkemeleri var.
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