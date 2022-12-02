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Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Yargıtay tarafından CHP İl Başkanlığı düşürülen Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği iddia edilen sözler için, "Yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam" ifadelerini kullandı

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu açıklaması
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HABERTURK.COM

Yargıtay tarafından CHP İl Başkanlığı düşürülen Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği iddia edilen sözler hakkında açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı düşürülen Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği iddia edilen sözler için açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, "Vatandaşın acı ve yakıcı gündemi dururken bugüne kadar bataklık medyasının iftira ve yalanlarına bir kez bile yanıt vermedim. Vatandaşın gündemini perdelememe adına bundan sonra da vermeyeceğim" diyerek şunları söyledi:

"En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine. Tv’lerde söylenen doğruysa eğer (yetkililere ulaşamıyorum) Gaziantep Şizofreni Hastaları Derneğinin açıklaması nedeniyle:

Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan 'şizofreni' ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan.

Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam.

Evet bu arada, devleti yönetenlerin hırsızlık yapmasının 85 milyona yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu hissederek 'hırsız' dediğim için kamu görevlisine hakaretten ceza almışlığım vardır.

Ve yine attıkları iftira ve yalanlara karşı hakaret değil, gerçekleri yüzlerine haykırdıklarımın oluşturduğu 'Canan Kaftancıoğlu bize de hakaret etmişti' korosunu da gülümseyerek izliyorum. Eğlenceli:)

Son olarak şunu ifade edeyim:

Yaşamı boyunca sorumluluklarını daima ön planda tutmuş biri olarak, aynı sorumlulukla Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes aldıracağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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