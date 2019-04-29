İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, "Bana 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum. Tereyağı, İngiltere gibi Batı ülkelerinde krema olarak çayın içine koyulur" demişti.
Tereyağlı çayın faydalarını anlatan Prof. Dr. Karatay, "Köy tereyağı her zaman faydalıdır. İnsan vücuduna girmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü köy tereyağında vitaminler, A vitamini, D, E vitamini ve K2 vitaminleri var. Tüm hücrelerimizin en önemli yapı maddesidir. Onun için köy tereyağından korkmayacağız" dedi.
"TEREYAĞININ VERDİĞİ ENERJİ UZUN SÜRER"
Bir İngiliz kardiyologunun konferansından alınan bilgilere değinen Prof. Dr. Karatay, "Yağ vücuttaki yangını söndürüyor. Ama sağlıklı yağ olmalı, buna tereyağ da dahil soğuk sıkım zeytinyağı da dahil. Damarlardaki yangını yapan şey; insülin direnci ve şekerdir. Şeker en tatlı zehirdir. Vücutta hastalıkları tetikliyor, başlatıyor ve devam ettiriyor. Soğuk sıkım zeytinyağı bu yangını söndürüyor. Onun için şeker yemeyin, şekerli çay içmeyin. İngiltere'de çaya süt, krema konulur içilir. Tibet'te de Everest'e tırmanan dağcılar tereyağlı çay içer. Çünkü tereyağının verdiği enerji uzun sürer. Yağın verdiği enerji, taş kömürü ateşi gibidir. Uzun süre yavaş yavaş verir. Ama çaya katılan şeker, saman alevi gibidir. Üç dört saat sonra acıkırsınız. Hamilelere de bebeklerin beyni gelişsin diye bol bol tereyağı öneriyorum" diye konuştu.
"KARADENİZ'DEKİ BÜYÜKLERİMİZ ŞEKER YOKKEN ÇAYI TEREYAĞIYLA İÇİYORDU"
Karatay, "İlla çayı tereyağlı için demiyorum. Bugün çaya süt tozu konuluyor, krema konuluyor. İçebiliyorsanız tereyağlı için. Büyüklerimiz içiyor. Karadeniz'deki büyüklerimiz şeker yokken çayı tereyağıyla içiyorlardı. Köy tereyağı bütün hücrelerimizin iyi çalışması için gerekmektedir. Korkmayalım diye ben bunu söyledim" açıklamasında bulundu.
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