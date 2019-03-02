Canfes ve muslin hangisinin türleridir? Sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izleyen seyirci tarafından merak konusu oldu. İşte 2 Mart Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorunun cevabı...

“Canfes” ve “muslin” hangisinin türleridir?

A: Meyve

B: Tatlı

C: İlaç

D: Kumaş

Cevap: Kumaş

CANFES NEDİR?



Atkı ve çözgüsü ipek iplikten olan ve genellikle bez ayağı örgüyle dokunan, perdahsız, tafta türü bir kumaştır. Canfes perdahsız olduğundan yıkandığı zaman parlaklığını ve kendine özgü sertliğini yitirmediğinden özellikle sarayın kadınların beğenisini kazanmıştır. Osmanlı döneminde bilhassa XVii. yy.da saraydaki kadın giysilerinin çoğu canfesten yapılıyordu.