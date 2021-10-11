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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ... Son dakika: Sena'yı katletmişti! İşte nedeni! - Haberler
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Sena'yı katletmişti! İşte nedeni!

İzmir'de, tekstil fabrikası müdürü Sena Altan'ın (24), İlkay Ayeş (25) tarafından bıçakla öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Ayeş'in üzerinden de ailesine verilmek üzere bir intihar notunun çıktığı öğrenildi

CANİ... Son dakika: Sena'yı katletmişti! İşte nedeni! - Haberler
Sena'yı katletmişti! İşte nedeni!
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DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, dün saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde, İlkay Ayeş (25), Sena Altan'ın (24) evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KENDİNİ YARALADI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı.

HER İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KADIN İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Altan'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

O EVE İKİ AY ÖNCE TAŞINMIŞ

Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İzmir'de bir üniversitede moda ve tasarım bölümünde okuduktan sonra Torbalı'da bir tekstil firmasında çalışan Sena Altan'ın kısa süre önce Bornova'da bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdiği, cinayetin gerçekleştiği eve de yaklaşık 2 ay önce taşındığı belirtildi.

ERKEK ARKADAŞI VARDI

Cinayet günü, Altan'ın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu ifade edildi. Ayeş'in uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena Altan'ın, teklifi reddettiği öğrenildi. Altan'ın bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı da belirtildi.

ÜZERİNDEN İNTİHAR NOTU DA ÇIKTI

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayeş'in üzerinden ailesine verilmek üzere bir intihar notu çıktığı da öğrenildi. Sena Altan'ın, İlkay Ayeş ile tanışıklığının ise daha önce ailesi ile yaşadıkları İstanbul'dan olduğu bildirildi.

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