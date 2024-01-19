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        Haberler Yemek Yapma Canı tatlı çekenler için: Hafif çilekli pasta tarifi

        Canı tatlı çekenler için: Hafif çilekli pasta tarifi

        Canınız pasta çekiyor ama çikolatalı pastalar gibi yoğun bir tada sahip olmasını istemiyor musunuz? İşte, sizin için hafif çilekli pasta tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:27
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        Çilek meyveler arasında en hafif tada sahip olanlardan birisidir ve genellikle tatlılarda çok kullanılır. Özellikle yoğun tada sahip çikolatayı hafifletmek için kullanılan çilek, bu tarifte hafif kremayla birleşerek damağınıza hitap edebilir. İşte, hafif tada sahip çilekli pastanın yapılışı...

        2

        ÇİLEKLİ PASTA

        Malzemeler (12 kişilik)

        Keki için:

        400 gram çilek

        2.5 su bardağı un

        2 çay kaşığı kabartma tozu

        Yarım çay kaşığı karbonat

        1 çay kaşığı tuz

        12 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (oda sıcaklığında yumuşatılmış)

        2 bardak toz şeker (şekerini az seviyorsanız isteğe bağlı azaltabilirsiniz)

        5 büyük yumurta akı (oda sıcaklığında)

        1 paket şekerli vanilin

        Yarım su bardağı süt

        3

        Kreması için:

        200 ml krema (buzdolabında soğutulmuş)

        200 gr krem beyaz peynir veya labne

        2 yemek kaşığı pudra şekeri

        1 paket şekerli vanillin

        4

        Yapılışı:

        Fırını önceden ısıtın ve 180 dereceye ayarlayın. 2 adet yaklaşık 23 santimetrelik yuvarlak kek kalıbını yağlayın veya altına yağlı kağıt serin. Pastanın yapılışına geçin ve büyük bir kaba oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri alıp çırpmaya başlayın.

        Yumurta aklarını yüksek hızda, birleşene kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Sütünüzü de ekleyin ve çırpmaya devam edin. Mikserinizi düşük hıza alın ve un, karbonat gibi olan kuru malzemelerini karışıma ekleyin.

        5

        Hamuru kek kalıplarına eşit şekilde dökün. Yaklaşık 25 dakika veya kek pişene kadar pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için kekin ortasına bir kürdan batırın, temiz çıkarsa işlem tamamdır.

        Kekleri soğumaya bırakın, keklerin kremayla birleştirilmeden önce tamamen soğuması gerekir. Kreması için tüm malzemeleri bir kaba alın ve çırpın, kıvam aldığında 10 dakika kadar buzluğa kaldırın.

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        Yıkayıp ayıkladıktan sonra çileklerinizi kendi damak zevkinize göre istediğiniz büyüklükte kesin. Kremanızı dolaptan çıkartın ve soğumaya bıraktığınız keklerinizi kalıptan ayırın.

        Keklerinizin arasına kremayı sürdükten sonra çilekleri ekleyin ve bu işlemi her yerinde tekrarladıktan sonra servis edebilirsiniz.

        Kaynak: Sally's Baking Recipe

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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