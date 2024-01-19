Canı tatlı çekenler için: Hafif çilekli pasta tarifi

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Yapılışı: Fırını önceden ısıtın ve 180 dereceye ayarlayın. 2 adet yaklaşık 23 santimetrelik yuvarlak kek kalıbını yağlayın veya altına yağlı kağıt serin. Pastanın yapılışına geçin ve büyük bir kaba oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri alıp çırpmaya başlayın. Yumurta aklarını yüksek hızda, birleşene kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Sütünüzü de ekleyin ve çırpmaya devam edin. Mikserinizi düşük hıza alın ve un, karbonat gibi olan kuru malzemelerini karışıma ekleyin.

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Hamuru kek kalıplarına eşit şekilde dökün. Yaklaşık 25 dakika veya kek pişene kadar pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için kekin ortasına bir kürdan batırın, temiz çıkarsa işlem tamamdır. Kekleri soğumaya bırakın, keklerin kremayla birleştirilmeden önce tamamen soğuması gerekir. Kreması için tüm malzemeleri bir kaba alın ve çırpın, kıvam aldığında 10 dakika kadar buzluğa kaldırın.

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Yıkayıp ayıkladıktan sonra çileklerinizi kendi damak zevkinize göre istediğiniz büyüklükte kesin. Kremanızı dolaptan çıkartın ve soğumaya bıraktığınız keklerinizi kalıptan ayırın. Keklerinizin arasına kremayı sürdükten sonra çilekleri ekleyin ve bu işlemi her yerinde tekrarladıktan sonra servis edebilirsiniz. Kaynak: Sally's Baking Recipe

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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