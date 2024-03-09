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        Haberler Spor Basketbol TKBL Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding: 57-117 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding: 57-117 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 117-57 yenerek 27. maçından da galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:03
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        Fenerbahçe 27'de 27 yaptı!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 117-57 yendi.

        Fenerbahçe Alagöz Holding bu sezon oynadığı 27. maçını da kazanırken, Çankaya Üniversitesi 19. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Burak Yılmaz, Metin Erol, Umut Memiş

        Çankaya Üniversitesi: Walker 18, Fontaine 12, McCarty 17, Melike Yalçınkaya 6, Gizem Tüzün 2, Gülse Uğur 2, Melike Tuğba Oral

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 9, Laksa 13, Badiane 14, Anderson 13, Howard 29, Sevgi Uzun 13, Duygu Özen, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 23

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        1. Periyot: 20-32

        Devre: 31-64

        3. Periyot: 46-88

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