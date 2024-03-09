Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding: 57-117 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 117-57 yenerek 27. maçından da galip ayrıldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 117-57 yendi.
Fenerbahçe Alagöz Holding bu sezon oynadığı 27. maçını da kazanırken, Çankaya Üniversitesi 19. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Burak Yılmaz, Metin Erol, Umut Memiş
Çankaya Üniversitesi: Walker 18, Fontaine 12, McCarty 17, Melike Yalçınkaya 6, Gizem Tüzün 2, Gülse Uğur 2, Melike Tuğba Oral
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 9, Laksa 13, Badiane 14, Anderson 13, Howard 29, Sevgi Uzun 13, Duygu Özen, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 23
1. Periyot: 20-32
Devre: 31-64
3. Periyot: 46-88