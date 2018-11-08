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Atatürk Arboretumu'unda sonbahar

08.11.2018 - 16:40 | Güncelleme: AA

Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin ender bitki türünün yer aldığı Atatürk Arboretumu, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da yoğun ilgi görüyor

  • 1 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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    Sarının, kahverenginin ve yeşilin sayısız tonunun birbirine karıştığı sonbaharda, adeta yağlı boya tablo görüntüsünde manzaralar sunan Atatürk Arboretumu (canlı ağaç müzesi), ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

     

  • 2 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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    AA'nın haberine göre Belgrad Ormanları'nda 1949'da kurulan ve zamanla genişleyerek 296 hektarlık bir alana ulaşan Atatürk Arboretumu, İstanbul florasının çeşitliliğinin yanında, dünyanın dört bir tarafından farklı bitki türlerinin de görülebileceği bir yer.

     

  • 3 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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    Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin bitki türünün yer aldığı arboretum, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da yoğun ilgi görüyor.

     

  • 4 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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    Kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ilgi odağı olan arboretumda, sonbaharın göz alıcı renklerinin dansını izleyen ziyaretçiler, bu büyüleyici manzarada fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

     

  • 5 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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    TROPİKAL VE KARASAL İKLİMİN AĞAÇLARI DA VAR

    Günde 500'den fazla kişinin ziyaret ettiği arboretumda, Türkiye'ye özgü türlerin yanında tropikal ve karasal iklimde yetişen ağaçları da keşfetmek mümkün.

     

  • 6 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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    Ziyaretçiler, bataklık veya suya yakın iklimde yetişebilen ağaçlar için yapılan yapay göletin de bulunduğu parkta, 2 bin yıla kadar yaşayabilen Amerikan bataklık servisini de görebiliyor. Göletin etrafındaki dişbudak türleri ve suya yakın alanda yetişen kızılağaçlar da sonbahardaki renkleriyle görenleri etkiliyor.

     

  • 7 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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    Yiyecek ve içecekle girilmesine izin verilmeyen ağaç parkını, üniversite öğrencileri de bilimsel çalışmaları için sıkça ziyaret ediyor.

  • 8 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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    Bilimsel araştırma ve gözlem dışında film, katalog, sünnet ve düğün çekimleri için tercih edilen mekanların başında gelen Atatürk Arboretumu, sadece pazartesi günleri ziyarete kapalı. Sarıyer, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerindeki arboretum saat 17.00'ye kadar gezilebiliyor.

  • 9 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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  • 10 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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  • 11 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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  • 12 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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  • 13 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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  • 14 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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  • 17 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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  • 18 Canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu'unda sonbahar
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