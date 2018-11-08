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Ziyaretçiler, bataklık veya suya yakın iklimde yetişebilen ağaçlar için yapılan yapay göletin de bulunduğu parkta, 2 bin yıla kadar yaşayabilen Amerikan bataklık servisini de görebiliyor. Göletin etrafındaki dişbudak türleri ve suya yakın alanda yetişen kızılağaçlar da sonbahardaki renkleriyle görenleri etkiliyor.