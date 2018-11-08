Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin ender bitki türünün yer aldığı Atatürk Arboretumu, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da yoğun ilgi görüyor
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Sarının, kahverenginin ve yeşilin sayısız tonunun birbirine karıştığı sonbaharda, adeta yağlı boya tablo görüntüsünde manzaralar sunan Atatürk Arboretumu (canlı ağaç müzesi), ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
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AA'nın haberine göre Belgrad Ormanları'nda 1949'da kurulan ve zamanla genişleyerek 296 hektarlık bir alana ulaşan Atatürk Arboretumu, İstanbul florasının çeşitliliğinin yanında, dünyanın dört bir tarafından farklı bitki türlerinin de görülebileceği bir yer.
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Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin bitki türünün yer aldığı arboretum, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da yoğun ilgi görüyor.
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Kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ilgi odağı olan arboretumda, sonbaharın göz alıcı renklerinin dansını izleyen ziyaretçiler, bu büyüleyici manzarada fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.
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TROPİKAL VE KARASAL İKLİMİN AĞAÇLARI DA VAR
Günde 500'den fazla kişinin ziyaret ettiği arboretumda, Türkiye'ye özgü türlerin yanında tropikal ve karasal iklimde yetişen ağaçları da keşfetmek mümkün.
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Ziyaretçiler, bataklık veya suya yakın iklimde yetişebilen ağaçlar için yapılan yapay göletin de bulunduğu parkta, 2 bin yıla kadar yaşayabilen Amerikan bataklık servisini de görebiliyor. Göletin etrafındaki dişbudak türleri ve suya yakın alanda yetişen kızılağaçlar da sonbahardaki renkleriyle görenleri etkiliyor.
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Yiyecek ve içecekle girilmesine izin verilmeyen ağaç parkını, üniversite öğrencileri de bilimsel çalışmaları için sıkça ziyaret ediyor.
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Bilimsel araştırma ve gözlem dışında film, katalog, sünnet ve düğün çekimleri için tercih edilen mekanların başında gelen Atatürk Arboretumu, sadece pazartesi günleri ziyarete kapalı. Sarıyer, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerindeki arboretum saat 17.00'ye kadar gezilebiliyor.
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