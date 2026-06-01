Altın fiyatları 1 Haziran 2026 Pazartesi: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olmaya devam ederken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel rakamları yakından takip ediyor. Özellikle gram, çeyrek ve ons altın fiyatları, piyasadaki son durumu öğrenmek isteyenlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 1 Haziran 2026 itibarıyla 14-22 ayar bilezik, gram altın ile tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne seviyede? İşte güncel fiyatlar...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.686,84
Satış: 6.687,67
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.538,75
Satış: 4.541,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.698,95
Satış: 10.934,34
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.795,80
Satış: 43.603,60
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.420,00
Satış: 44.402,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.331,03
Satış: 21.868,68
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.795,80
Satış: 43.603,60
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.244,18
Satış: 45.367,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.649,06
Satış: 4.925,90
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.073,98
Satış: 6.448,62
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 108.166,00
Satış: 111.038,00