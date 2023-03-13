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Altın fiyatlarında hareketlilik!13 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü değer kazanan altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Ons altındaki hareketliliğe paralel olarak altın fiyatları 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte, 13 Mart 2023 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...

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  • CANLI ALTIN FİYATLARI | 13 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın fiyatlarında, dolar/TL kuru ve altının ons değerinde yaşanılan son dakika gelişmelerine göre hareketlilik yaşanıyor.Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,19 artışla 1.140 liradan tamamladı. Bugün 1.156 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden  altın fiyatları önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazandı. 

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. İşte, 6 Mart 2023 Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
  • CANLI ALTIN FİYATLARI | 13 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.152,48

    1.152,70

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI | 13 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.884,91

    1.885,28

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI | 13 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.843,97

    1.884,66

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI | 13 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.375,88

    7.515,60

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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