        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 14 Nisan 2026 Salı gram altın, çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı Canlı güncel altın kuru

        Canlı altın fiyatları:14 Nisan 2026 Salı gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları

        Altın fiyatları 14 Nisan 2026 Salı günü yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, son günlerdeki toparlanma eğilimiyle dikkat çekiyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik iç piyasaya da yansırken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 12:22 Güncelleme:
        Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden sürüyor! 14 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla yatırımcılar, yükseliş sinyalleri veren altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden toparlanma eğilimine giren ons altın, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını da yukarı yönlü etkiliyor. Günün en çok merak edilen sorusu ise net: Altın bugün kaç TL? İşte son durum...

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.859,2210

        6.860,1260

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.774,52

        4.775,64

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.976,4400

        11.217,9900

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.905,4000

        44.734,5400

        TAM ALTIN FİYATI

        44.604,00

        45.794,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.877,39

        22.428,81

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.891,94

        44.720,44

        ATA ALTIN FİYATI

        44.830,22

        45.987,98

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.744,26

        4.986,48

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.228,68

        6.537,17

        GREMSE ALTIN FİYATI

        111.262,00

        114.628,00

        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir." diyen Bahçeli, ...
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
