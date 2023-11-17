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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: 17 Kasım 2023 Cuma güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 17 Kasım 2023 altın fiyatları son durum

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Döviz kuru ve ons altındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde 17 Kasım 2023 Perşembe günü gram altın 1.834,83 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte, Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı gram altın ve çeyrek altın alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:46
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        1

        Analistler, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle varlık fiyatlarındaki oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildiğini kaydetti.

        ABD'de dün açıklanan verilerin iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilanı için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığı yorumunda bulundu.

        Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 17 Kasım 2023 Cuma canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.834,49

        1.834,83

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.991,04

        1.991,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.935,18

        2.999,95

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.726,25

        11.948,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.852,01

        5.999,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.726,25

        11.948,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.356,61

        12.664,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.037,24

        1.230,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.699,77

        1.796,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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