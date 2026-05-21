        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları: 21 Mayıs 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        21 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla altın piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Küresel piyasalarda ABD ekonomisine yönelik beklentiler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin sinyaller ve artan jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer aldı. Güvenli liman talebindeki değişim, gram altın ve ons altın fiyatlarında yön belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Döviz kurundaki değişimlerle birlikte altın piyasasında gün boyunca hareketli bir tablo oluşuyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, ons altın yükselişte mi? İşte güncel altın fiyatları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 09:06 Güncelleme:
        1

        Haftanın dördüncü işlem günü itibarıyla altın piyasalarında hareketlilik devam ederken, yatırımcıların gözü hem küresel gelişmelerde hem de anlık fiyat değişimlerinde yoğunlaştı. ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarına ilişkin beklentiler, dolar kurundaki dalgalanmalar ve dünya genelinde artan ekonomik belirsizlikler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar “Gram altın bugün kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” ve “Ons altın yükselişini sürdürüyor mu?” sorularına yanıt ararken, piyasaların nabzı güncel rakamlarla izleniyor. İşte 21 Mayıs 2026 güncel altın fiyatlarında son durum…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.634,2200

        Satış: 6.635,1590

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.537,33

        Satış: 4.538,34

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.612,9200

        Satış: 10.846,6400

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.448,4500

        Satış: 43.250,5800

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 42.970,00

        Satış: 43.286,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.172,71

        Satış: 21.706,56

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.478,16

        Satış: 43.280,36

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.258,74

        Satış: 44.348,10

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.612,00

        Satış: 4.817,93

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.013,76

        Satış: 6.290,82

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.085,00

        Satış: 108.321,00

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
