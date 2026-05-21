Güncel altın fiyatları: 21 Mayıs 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?
21 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla altın piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Küresel piyasalarda ABD ekonomisine yönelik beklentiler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin sinyaller ve artan jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer aldı. Güvenli liman talebindeki değişim, gram altın ve ons altın fiyatlarında yön belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Döviz kurundaki değişimlerle birlikte altın piyasasında gün boyunca hareketli bir tablo oluşuyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, ons altın yükselişte mi? İşte güncel altın fiyatları haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.634,2200
Satış: 6.635,1590
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.537,33
Satış: 4.538,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.612,9200
Satış: 10.846,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.448,4500
Satış: 43.250,5800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.970,00
Satış: 43.286,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.172,71
Satış: 21.706,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.478,16
Satış: 43.280,36
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.258,74
Satış: 44.348,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.612,00
Satış: 4.817,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.013,76
Satış: 6.290,82
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.085,00
Satış: 108.321,00