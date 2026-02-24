Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2026: Altın kar satışlarıyla geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar

        Altın kâr satışlarıyla geriledi! 24 Şubat 2026 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'daki artan gerilimin tetiklediği dört günlük yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve doların güç kazanmasıyla düşüşe geçti. Spot altın, ons başına 5 bin 169 dolara geriledi. Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte altının gram fiyatında da geri çekilme yaşandı. Gram altın 7 bin 285 lira seviyesine geriledi. İşte, 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 08:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 24 Şubat 2026 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın, Salı günü ons başına 5 bin 169 dolara indi. Böylece dört günlük yükseliş serisi son buldu. Sarı metaldeki gerilemenin başlıca sebepleri yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve doların güç kazanması oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.284,4450

        Satış: 7.285,2630

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.168,48

        Satış: 5.169,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.655,1100

        Satış: 11.911,4100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.620,4500

        Satış: 47.499,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.253,00

        Satış: 48.767,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.242,71

        Satış: 23.828,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.631,15

        Satış: 47.510,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.019,52

        Satış: 50.308,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.067,16

        Satış: 5.356,01

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.753,40

        Satış: 7.077,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        120.261,00

        121.824,00

        GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!