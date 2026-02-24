Altın fiyatları 24 Şubat 2026 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın, Salı günü ons başına 5 bin 169 dolara indi. Böylece dört günlük yükseliş serisi son buldu. Sarı metaldeki gerilemenin başlıca sebepleri yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve doların güç kazanması oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı!