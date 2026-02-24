Altın kâr satışlarıyla geriledi! 24 Şubat 2026 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'daki artan gerilimin tetiklediği dört günlük yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve doların güç kazanmasıyla düşüşe geçti. Spot altın, ons başına 5 bin 169 dolara geriledi. Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte altının gram fiyatında da geri çekilme yaşandı. Gram altın 7 bin 285 lira seviyesine geriledi. İşte, 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 24 Şubat 2026 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın, Salı günü ons başına 5 bin 169 dolara indi. Böylece dört günlük yükseliş serisi son buldu. Sarı metaldeki gerilemenin başlıca sebepleri yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve doların güç kazanması oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.284,4450
Satış: 7.285,2630
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.168,48
Satış: 5.169,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.655,1100
Satış: 11.911,4100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.620,4500
Satış: 47.499,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.253,00
Satış: 48.767,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.242,71
Satış: 23.828,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.631,15
Satış: 47.510,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.019,52
Satış: 50.308,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.067,16
Satış: 5.356,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.753,40
Satış: 7.077,26
GREMSE ALTIN FİYATI
120.261,00
121.824,00