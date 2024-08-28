Canlı altın fiyatları 28 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali veren açıklamaları sonrası altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın fiyatı 2 bin 515 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 756 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, Cumhuriyet altını 17 bin 641 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 549 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 2 bin 756 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 409 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
2.756,7760
2.757,3130
ALTIN/ONS FİYATI
2.515,9800
2.516,3300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.410,2200
4.507,1700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.627,5900
17.962,7500
YARIM ALTIN FİYATI
8.793,70
9.015,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
17.642,54
17.975,70
ATA ALTIN FİYATI
18.514,17
18.980,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.548,78
2.695,87