Canlı altın fiyatları 28 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, Cumhuriyet altını 17 bin 641 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 549 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…