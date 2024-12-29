Altın fiyatlarında son durum 29 Aralık: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Küresel piyasalarda, Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu haftada pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler gelecek hafta açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. 2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 29 Aralık 2024 güncel gram, çeyrek ve altın fiyatları...
Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık seyir izleniyor.
Altın fiyatları, Fed'in 2025 için iki faiz indirimi öngördüğünü açıklamasına ve yüksek faiz oranlarının altını faiz getirisi olan varlıklara kıyasla daha az cazip hale getirmesine rağmen güvenli liman, varlıklara talebin artmasıyla yükseliş gösterdi.
Öte yandan, Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.
Dolar endeksi ise geçen hafta ulaştığı iki yılın zirvesine yakın seyrederek, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde bulunuyor. İşte, 29 Aralık 2024 itibarıyla güncel gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatları...
ALTINDA SON DURUM NEDİR?
Gram altın 27 Aralık Cuma günü 2 bin 956 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 4 bin 729 liradan işlem görmeye devam ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.956,17
Satış: 2.956,54
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.619,73
Satış: 2.623,06
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.729,87
Satış: 4.833,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.919,48
Satış: 19.276,65
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.296,00
Satış: 19.617,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.430,18
Satış: 9.667,89
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.919,48
Satış: 19.276,65
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.747,05
Satış: 20.243,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.615,30
Satış: 2.455,17
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.720,37
Satış: 2.872,56
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.015,00
Alış: 48.809,00