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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 29 Aralık 2024: Bugün çeyrek, gram, tam, Cumhuriyet, yarım, ziynet altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında son durum 29 Aralık: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Küresel piyasalarda, Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu haftada pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler gelecek hafta açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. 2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 29 Aralık 2024 güncel gram, çeyrek ve altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 07:10 Güncelleme: 29.12.2024 - 07:10
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        1

        Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık seyir izleniyor.

        Altın fiyatları, Fed'in 2025 için iki faiz indirimi öngördüğünü açıklamasına ve yüksek faiz oranlarının altını faiz getirisi olan varlıklara kıyasla daha az cazip hale getirmesine rağmen güvenli liman, varlıklara talebin artmasıyla yükseliş gösterdi.

        Öte yandan, Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.

        Dolar endeksi ise geçen hafta ulaştığı iki yılın zirvesine yakın seyrederek, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde bulunuyor. İşte, 29 Aralık 2024 itibarıyla güncel gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatları...

        2

        ALTINDA SON DURUM NEDİR?

        Gram altın 27 Aralık Cuma günü 2 bin 956 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 4 bin 729 liradan işlem görmeye devam ediyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.956,17

        Satış: 2.956,54

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.619,73

        Satış: 2.623,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.729,87

        Satış: 4.833,95

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.919,48

        Satış: 19.276,65

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.296,00

        Satış: 19.617,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.430,18

        Satış: 9.667,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.919,48

        Satış: 19.276,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.747,05

        Satış: 20.243,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.615,30

        Satış: 2.455,17

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.720,37

        Satış: 2.872,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.015,00

        Alış: 48.809,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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