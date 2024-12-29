Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık seyir izleniyor.

Altın fiyatları, Fed'in 2025 için iki faiz indirimi öngördüğünü açıklamasına ve yüksek faiz oranlarının altını faiz getirisi olan varlıklara kıyasla daha az cazip hale getirmesine rağmen güvenli liman, varlıklara talebin artmasıyla yükseliş gösterdi.

Öte yandan, Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi ise geçen hafta ulaştığı iki yılın zirvesine yakın seyrederek, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde bulunuyor. İşte, 29 Aralık 2024 itibarıyla güncel gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatları...