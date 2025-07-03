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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 TEMMUZ 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Haftaya yatay seyirde başlayan altın fiyatları, ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verilerinin açıklanmasıyla birlikte yükselişe geçti. Güncel verilere göre, ons altın 3358 dolar, gram altın ise 4298 TL seviyesinde. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 07:35 Güncelleme: 03.07.2025 - 07:36
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        1

        Altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftaya yatay seyirde başlamıştı. 2 Temmuz’da açıklanan ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verilerinin açıklanmasıyla birlikte sarı metal yükselişe geçti. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler ise "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 4298 lira seviyesinde. İşte 3 Temmuz 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.298,2490

        Satış: 4.298,7240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.356,79

        Satış: 3.358,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.877,2000

        Satış: 7.028,4100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.508,7900

        Satış: 28.027,6800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.886,00

        Satış: 28.093,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.710,43

        Satış: 14.055,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.506,82

        Satış: 28.025,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.146,73

        Satış: 28.857,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.342,50

        Satış: 3.302,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.902,06

        Satış: 4.111,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.501,00

        Satış: 70.339,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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