Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Haftaya yatay seyirde başlayan altın fiyatları, ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verilerinin açıklanmasıyla birlikte yükselişe geçti. Güncel verilere göre, ons altın 3358 dolar, gram altın ise 4298 TL seviyesinde. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftaya yatay seyirde başlamıştı. 2 Temmuz’da açıklanan ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verilerinin açıklanmasıyla birlikte sarı metal yükselişe geçti. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler ise "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 4298 lira seviyesinde. İşte 3 Temmuz 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.298,2490
Satış: 4.298,7240
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.356,79
Satış: 3.358,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.877,2000
Satış: 7.028,4100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.508,7900
Satış: 28.027,6800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.886,00
Satış: 28.093,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.710,43
Satış: 14.055,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.506,82
Satış: 28.025,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.146,73
Satış: 28.857,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.342,50
Satış: 3.302,95
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.902,06
Satış: 4.111,62
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.501,00
Satış: 70.339,00