Altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftaya yatay seyirde başlamıştı. 2 Temmuz’da açıklanan ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verilerinin açıklanmasıyla birlikte sarı metal yükselişe geçti. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler ise "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 4298 lira seviyesinde. İşte 3 Temmuz 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...