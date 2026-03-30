        CANLI ALTIN FİYATLARI 30 MART 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın alış-satış fiyatı ne kadar oldu?

        Güncel altın fiyatları: 30 Mart 2026 güncel altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Altın piyasasında haftanın ilk işlem günü hareketli başladı. 30 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları geliyor. Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen ons altın, geçtiğimiz günlerde yaşadığı düşüşün ardından toparlanma sinyali verirken, iç piyasada da fiyatlar anlık olarak değişmeye devam ediyor. Özellikle Kapalı Çarşı verileri, hem kısa vadeli al-sat yapanlar hem de birikimlerini altınla değerlendirenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 30 Mart Pazartesi bugün gram altın ne kadar oldu, alış ve satış fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...

        Giriş: 30.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Altın fiyatları, 30 Mart 2026 Pazartesi günü yatırımcıların radarında yer alıyor. Ons altında görülen dalgalanmaların etkisiyle gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, piyasada güncel alış-satış rakamları büyük önem taşıyor. Son günlerde yaşanan sert geri çekilmenin ardından gelen tepki alımları, altın fiyatlarının dengelenmesine katkı sağladı. Kapalı Çarşı’da işlem gören güncel fiyatlar ise yatırım kararları açısından belirleyici olmaya devam ediyor. 30 Mart bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL? İşte detaylar...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.424,53

        Satış: 6.425,61

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.486,05

        Satış: 4.487,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.264,28

        Satış: 10.489,63

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.062,62

        Satış: 41.838,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.146,00

        Satış: 44.816,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.472,01

        Satış: 20.990,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI h

        Alış: 41.075,48

        Satış: 41.854,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.912,42

        Satış: 45.148,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.627,68

        Satış: 4.846,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.038,72

        Satış: 6.331,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 108.204,00

        Satış: 113.716,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
