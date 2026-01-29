Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 30 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti. ABD dolarındaki zayıflama, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Altın, Perşembe günü ons başına 5.600 dolara yaklaşarak rekor kırdı. Serbest piyasada 7 bin 700 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı ise Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 8 bin lirayı geçti. İşte 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 30 Ocak 2026 alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası altın sert yükselişini sürdürdü. Doların zayıflığı, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altının fiyatı 5.600 dolara yaklaşarak rekor tazeledi. Ons altından destek bulan gram altın ise serbest piyasada 7 bin 600 lira seviyesinde seyrederken, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 8 bin lirayı geçti. İşte, 30 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.696,2910
Satış: 7.697,2690
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.513,54
Satış: 5.514,78
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 12.314,0700
Satış: 12.585,0300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 49.256,2600
Satış: 50.186,1900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 51.868,00
Satış: 52.298,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 24.569,84
Satış: 25.189,62
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 49.317,91
Satış: 50.248,08
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 52.824,57
Satış: 54.159,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.408,63
Satış: 5.715,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 7.259,81
Satış: 7.603,30
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 129.271,00
Satış: 130.845,00