Altın fiyatları 30 Ocak 2026 alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası altın sert yükselişini sürdürdü. Doların zayıflığı, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altının fiyatı 5.600 dolara yaklaşarak rekor tazeledi. Ons altından destek bulan gram altın ise serbest piyasada 7 bin 600 lira seviyesinde seyrederken, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 8 bin lirayı geçti. İşte, 30 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…