        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2026: Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 30 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları

        ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti. ABD dolarındaki zayıflama, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Altın, Perşembe günü ons başına 5.600 dolara yaklaşarak rekor kırdı. Serbest piyasada 7 bin 700 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı ise Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 8 bin lirayı geçti. İşte 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 29.01.2026 - 23:57 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:57
        1

        Altın fiyatları 30 Ocak 2026 alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası altın sert yükselişini sürdürdü. Doların zayıflığı, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altının fiyatı 5.600 dolara yaklaşarak rekor tazeledi. Ons altından destek bulan gram altın ise serbest piyasada 7 bin 600 lira seviyesinde seyrederken, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 8 bin lirayı geçti. İşte, 30 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.696,2910

        Satış: 7.697,2690

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.513,54

        Satış: 5.514,78

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 12.314,0700

        Satış: 12.585,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 49.256,2600

        Satış: 50.186,1900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 51.868,00

        Satış: 52.298,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.569,84

        Satış: 25.189,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 49.317,91

        Satış: 50.248,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 52.824,57

        Satış: 54.159,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.408,63

        Satış: 5.715,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 7.259,81

        Satış: 7.603,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 129.271,00

        Satış: 130.845,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
