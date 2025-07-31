Güncel altın fiyatları: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 31 Temmuz Perşembe günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, kritik ekonomik veriler ve ABD'nin ticaret görüşmeleri sonuçları ile yatay seyrediyor. Güne 4 bin 340 liradan başlayan gram altın, şu anda 4 bin 310 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın kaç TL? İşte 31 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.
Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Ticaret gerginliklerinin azalmasıyla birlikte güvenli liman varlıklara olan talep zayıflarken altıni üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Değerli metal, Temmuz ayı Fed faiz kararı, kritik ekonomik veriler ve ABD'nin ticaret görüşmeleri sonuçları ile yatay seyrediyor. Altının gram fiyatı, 4 bin 310 liradan işlem görüyor. İşte 31 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.310,4540
Satış: 4.310,8980
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.331,38
Satış: 3.331,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.899,0300
Satış: 7.050,7500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.596,8600
Satış: 28.117,4500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.050,00
Satış: 28.234,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.740,27
Satış: 14.086,52
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.566,68
Satış: 28.086,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.522,49
Satış: 29.242,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.356,64
Satış: 3.317,09
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.925,65
Satış: 4.132,93
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.877,00
Satış: 70.487,00