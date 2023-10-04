CANLI ALTIN FİYATLARI | 4 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | 4 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Enflasyon verileri öncesi altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Dolar Fed'in sıkılaştırma adımlarına devam edeceği beklentisiyle 10 ayın zirvesine çıkarken Fed'in faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi ihtimalleri ise altın fiyatlarındaki baskıyı sürdürdü. İşte 4 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

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