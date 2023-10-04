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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 4 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altında ibre aşağı döndü! İşte 4 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Altın, dolar 10 yılın zirvesinden düşüşe geçerken gözler ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, 4 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 08:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 08:07
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Enflasyon verileri öncesi altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Dolar Fed'in sıkılaştırma adımlarına devam edeceği beklentisiyle 10 ayın zirvesine çıkarken Fed'in faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi ihtimalleri ise altın fiyatlarındaki baskıyı sürdürdü. İşte 4 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.613,01

        1.613,20

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.580,82

        2.637,58

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.821,73

        1.821,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.323,10

        10.518,16

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.145,51

        5.275,15

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.323,27

        10.518,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.019,45

        11.300,04

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        922,83

        1.104,31

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.513,85

        1.611,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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