Altında ibre aşağı döndü! İşte 4 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum
Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Altın, dolar 10 yılın zirvesinden düşüşe geçerken gözler ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, 4 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Enflasyon verileri öncesi altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Dolar Fed'in sıkılaştırma adımlarına devam edeceği beklentisiyle 10 ayın zirvesine çıkarken Fed'in faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi ihtimalleri ise altın fiyatlarındaki baskıyı sürdürdü. İşte 4 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
1.613,01
1.613,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.580,82
2.637,58
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.821,73
1.821,94
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.323,10
10.518,16
YARIM ALTIN FİYATI
5.145,51
5.275,15
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.323,27
10.518,04
ATA ALTIN FİYATI
11.019,45
11.300,04
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
922,83
1.104,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.513,85
1.611,45