Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Temmuz 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Sarı metal, ABD mali açık endişeleri ve Washington'ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 07.50 itibarıyla ons altın, 3 bin 358 dolar seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 07:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve hediyelik altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Sarı metal, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Değerli maden, ABD mali açık endişeleri ve Washington’ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 07.50 itibarıyla gram altın 4.279 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.279,4460

        Satış: 4.279,9450

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.356,79

        Satış: 3.358,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.847,1100

        Satış: 6.997,7100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.388,4500

        Satış: 27.905,2400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.664,00

        Satış: 27.909,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.648,81

        Satış: 13.992,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.383,20

        Satış: 27.899,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.085,83

        Satış: 28.794,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.323,37

        Satış: 3.284,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.870,98

        Satış: 4.084,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.947,00

        Satış: 69.880,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Emekli zammı netleşiyor
        Emekli zammı netleşiyor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!