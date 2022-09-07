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Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor! 7 Eylül 2022 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dünya genelindeki resesyon endişeleri ve ekonomi krizi, altın fiyatlarının baskılanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatan altının gram fiyatı bin liranın üzerindeki bandını koruyor. İşte, 7 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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  • Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    Altın fiyatları, ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanılan son dakika gelişmelerine paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Dolar endeksinin 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından Altın fiyatları yeni haftada en düşük ons değerini test etti. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,5 azalışla 997,1 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından yatay seyrini sürdürüyor. 

    CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Analistler, dünya genelindeki enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği yönündeki beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

    Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ECB'nin faiz kararı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. İşte, 7 Eylül 2022 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
  • Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    GRAM ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL 2022

    Gram altın fiyatları 7 Eylül Çarşamba günü saat 14:30'da kaydedilen güncel verilere göre 1.014,34 lira alış ve 1.017,27 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI GRAM ALTIN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    7 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları 7 Eylül günü kaydedilen verilere göre 1.597,74 lira alış ve 1632,93 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    998,68

    998,86

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.695,59

    1.695,93

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.185,79

    3.266,26

    CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    ATA ALTIN FİYATI

    6.706,08

    6.873,02

    CANLI ATA ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.391,56

    6.512,54

    CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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