Altın yön arayışında! İşte 27 Mart 2026 güncel 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Güvenli liman olarak görülen altın, bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Çarşamba günü ateşkes umuduyla yükselen altın fiyatları, dün Ortadoğu'dan gelen karışık sinyallerle tekrar düşüşe geçti. Ons altın haftanın son işlem gününe 4 bin 430 dolar seviyesinde başlarken, yurt içinde en çok rağbet gören gram altın fiyatı merak konusu oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL? İşte 27 Mart 2026 güncel altın alış-satış fiyatları!
Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor. Çarşamba günü yükselişe geçen altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimi azaltma çabalarında net bir ilerleme olmayınca tekrar düşüşe geçti. Ons altın günü 4 bin 430 dolar, gram altın ise 6 bin 335 lira seviyesinde açtı. İşte, 27 Mart 2026 güncel 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.348,4640
Satış: 6.349,3650
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.434,36
Satış: 4.435,58
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.153,1700
Satış: 10.376,7700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.628,4400
Satış: 41.395,3400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.493,00
Satış: 45.695,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.228,90
Satış: 20.739,01
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.582,43
Satış: 41.349,03
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.784,41
Satış: 44.926,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.600,33
Satış: 4.866,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.994,79
Satış: 6.361,11
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.415,00
Satış: 111.552,00