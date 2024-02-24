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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: Bugün, 24 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 24 Şubat 2024 gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında geçtiğimiz günlerde başlayan yükseliş hala devam ediyor. Altın haftasonuna da yükselişte başladı. 24 Şubat sabahı, gram altın kendi rekorunu kırarak 2032 TL'den işlem görüyor. Altın almayı düşünenler ve yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 24 Şubat 2024 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:42
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        1

        Altın fiyatlarının kendi rekorunu kırıp 2000 TL barajını aşmasının ardından yükseliş hızla devam ediyor. Gram altın bugün yüzde 0.77 bir yükselişle güne başladı. Çeyrek altın da aynı yüzde ile artışa devam ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar altın alma planları konusunda son fiyatlardan dolayı kararsız durumda. İşte, 24 Şubat 2024 canlı altın fiyatları...

        2

        24 ŞUBAT 2024 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        Alış: 2.032,22

        Satış: 2.032,57

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN NE KADAR?

        Alış: 2.034,95

        Satış: 2.035,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.251,55

        Satış: 3.323,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.006,20

        Satış: 13.252,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 6.482,78

        Satış: 6.646,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        Alış: 13.006,20

        Satış: 13.252,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.912,76

        Satış: 14.258,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.120,69

        Satış: 1.510,16

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.917,24

        Satış: 2.032,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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