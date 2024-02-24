Altın alacaklar dikkat! 24 Şubat 2024 gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında geçtiğimiz günlerde başlayan yükseliş hala devam ediyor. Altın haftasonuna da yükselişte başladı. 24 Şubat sabahı, gram altın kendi rekorunu kırarak 2032 TL'den işlem görüyor. Altın almayı düşünenler ve yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 24 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatlarının kendi rekorunu kırıp 2000 TL barajını aşmasının ardından yükseliş hızla devam ediyor. Gram altın bugün yüzde 0.77 bir yükselişle güne başladı. Çeyrek altın da aynı yüzde ile artışa devam ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar altın alma planları konusunda son fiyatlardan dolayı kararsız durumda. İşte, 24 Şubat 2024 canlı altın fiyatları...
24 ŞUBAT 2024 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 2.032,22
Satış: 2.032,57
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.034,95
Satış: 2.035,85
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.251,55
Satış: 3.323,25
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.006,20
Satış: 13.252,34
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.482,78
Satış: 6.646,50
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
Alış: 13.006,20
Satış: 13.252,34
ATA ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.912,76
Satış: 14.258,85
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.120,69
Satış: 1.510,16
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.917,24
Satış: 2.032,15