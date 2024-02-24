Altın fiyatlarının kendi rekorunu kırıp 2000 TL barajını aşmasının ardından yükseliş hızla devam ediyor. Gram altın bugün yüzde 0.77 bir yükselişle güne başladı. Çeyrek altın da aynı yüzde ile artışa devam ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar altın alma planları konusunda son fiyatlardan dolayı kararsız durumda. İşte, 24 Şubat 2024 canlı altın fiyatları...