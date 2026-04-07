Anlık altın fiyatları: İşte 7 Nisan Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Son zamanlarda tüm dünyayı etkileyen ve özellikle altın fiyatlarının seyrini değiştiren ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…
Altın fiyatları, 7 Nisan 2026 Salı itibarıyla yükseliş trendiyle dikkat çekiyor. Gram, çeyrek ve yarım altındaki değişimler, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalardaki hareketler ve dolar kurundaki dalgalanmalar ise altın fiyatlarını belirleyen başlıca faktörler arasında bulunuyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte tüm detaylar…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.717,3490
Satış: 6.718,3820
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.697,50
Satış: 4.698,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.747,940
Satış: 10.984,710
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.908,63
Satış: 43.718,59
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.610,00
Satış: 45.549,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.415,24
Satış: 21.955,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.908,63
Satış: 43.718,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.935,86
Satış: 46.076,15
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.693,28
Satış: 4.914,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.146,62
Satış: 6.433,46
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 109.882,00
Satış: 112.562,00