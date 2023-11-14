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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 14 Kasım Salı bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

        Altın yatay seyrini koruyor! İşte 14 Kasım Salı güncel altın fiyatları

        Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamlamıştı. 14 Kasım Salı günü öğle saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yatay seyrini koruyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 14 Kasım Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:52
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        1

        Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor.Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

        İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının gündemde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.940 ve 1.930 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte 14 Kasım Salı çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.791,84

        1.792,08

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.947,25

        1.947,51

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.866,95

        2.930,06

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.467,80

        11.684,38

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.715,98

        5.860,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        11.467,80

        11.684,38

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK FİYATI

        1.667,87

        1.762,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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