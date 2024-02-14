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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 15 Şubat 2024 bugün altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşte! 15 Şubat 2024 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları son günlerde hareketli bir seyir izlerken; altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 1993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. 14 Şubat Çarşamba günü ise gram altın 1.968 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 15 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 00:19 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:19
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        1

        ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

        ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

        Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

        Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 15 Şubat canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DEĞER KAYBI!

        Dün 2.026 lira seviyesinden işlem gören ons altın bugün 1.992 TL'ye kadar geriledi. 13 Şubat'ta 2 bin seviyesini yeniden aşan gram altın fiyatı ise bugün 1.968 TL'den satılıyor. Ancak altın fiyatlarında tablo yükseliş eğilimininde seyrediyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 1.968,40

        Satış: 1.968,61

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 1.992,20

        Satış: 1.992,47

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.149,44

        Satış: 3.218,67

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.597,75

        Satış: 12.835,31

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.279,19

        Satış: 6.437,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.597,75

        Satış: 12.835,31

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.511,64

        Satış: 13.854,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.081,85

        Satış: 1.463,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.853,51

        Satış: 1.963,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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