ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 15 Şubat canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...