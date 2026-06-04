Altın fiyatları son dakika canlı takip: 5 Haziran 2026 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yükseliş hareketi sürüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolar endeksindeki zayıflama, güvenli liman talebini artırırken yatırımcıların gözü yeniden altın piyasasına çevrildi. ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin seyrine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatlarında son durum araştırılıyor. İşte 5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son görünüm...
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü hareketlendirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların değer kaybetmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışını artırırken, jeopolitik riskler de fiyatlamalarda etkili oluyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte 5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.608,8620
6.609,8070
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.459,69
4.460,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.572,4000
10.805,0100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.291,4200
43.090,3500
TAM ALTIN FİYATI
43.134,00
43.471,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.082,59
21.613,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.297,35
43.095,15
ATA ALTIN FİYATI
43.595,03
44.692,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.624,44
4.833,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.033,96
6.312,95
GREMSE ALTIN FİYATI
107.453,00
108.710,00