Altın fiyatlarında yükseliş rüzgarı! 19 Nisan canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları yükseliş tablosunu bugün de sürdürüyor. Gün içinde yüksek fiyat dalgalanmaları yaşayan altın fiyatları 18 Nisan Perşembe gününe yukarı yönlü hareketle başladı. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını söyleyen analistler, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin ise altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürdüğünü aktardı. İşte, 19 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini vurgulayarak, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin artan belirsizliklerle birlikte daha da güçlendiğini belirten analistler, bugün konut piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Analistler, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 19, temmuzda yüzde 46 ve eylülde yüzde 73 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.
Bugün, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek, konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Nisan 2024 Cuma günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 462 liradan yaparken; 18 Nisan Perşembe günü 2 bin 489 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 070 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.488,83
Satış: 2.489,14
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.381,94
Satış: 2.382,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.982,76
Satış: 4.070,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.928,51
Satış: 16.229,21
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.940,62
Satış: 8.140,85
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.928,51
Satış: 16.229,21
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 17.145,59
Satış: 17.583,09
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.388,44
Satış: 1.824,92
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.351,72
Satış: 2.492,19