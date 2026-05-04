Canlı altın fiyatları son durum: 4 Mayıs 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Yeni haftaya girilirken altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarında anlık değişimlere neden olurken güncel rakamlar merak konusu oluyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, 4 Mayıs 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.698,4310
6.699,4040
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.707,14
4.711,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.718,9500
10.955,0500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.877,4900
43.687,2200
TAM ALTIN FİYATI
43.278,00
43.812,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.361,25
21.900,28
ZİYNET ALTIN FİYATI
42.856,43
43.666,62
ATA ALTIN FİYATI
43.961,14
45.077,40
14 AYAR BİLEZİK ALTIN GRAMI FİYATI
3.636,25
4.859,71
22 AYAR BİLEZİK ALTIN GRAMI FİYATI
6.055,96
6.354,83
GREMSE ALTIN FİYATI
107.795,00
110.049,00