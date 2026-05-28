Canlı altın fiyatları: 28 Mayıs 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın alış-satış rakamları
Altın fiyatları 28 Mayıs Perşembe günü Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bayram tatili nedeniyle iç piyasada sınırlı işlem hacmi görülürken, ons altındaki hareketlilik gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarına yön vermeyi sürdürüyor. Güvenli liman yatırımını tercih edenler ise "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Mayıs güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde altın piyasalarındaki son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimlere neden oluyor. Bayram ziyaretleri ve yatırım planları öncesinde vatandaşlar güncel rakamları araştırırken, 28 Mayıs altın fiyatları merak konusu oldu. İşte son dakika altın fiyatları listesi…
GRAM ALTIN FİYATI
6.453,1900
6.454,0910
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.395,06
4.396,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.324,9300
10.552,3000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.297,8600
42.079,4900
TAM ALTIN FİYATI
42.004,00
42.794,00
YARIM ALTIN FİYATI
20.589,88
21.109,14
ZİYNET ALTINI FİYATI
41.308,86
42.089,18
ATA ALTIN FİYATI
44.244,18
45.367,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.527,10
4.765,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.875,80
6.214,25
GREMSE ALTIN FİYATI
104.638,00
107.017,00