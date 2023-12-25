Altında gün sonu hareketliliği! İşte 25 Aralık Pazartesi altın sonuçları
Sabah saatlerinde haftaya ufak bir düşüşle başlayan altın fiyatları gün sonunda küçük değişiklikler yaşadı. Saat 15.00 itibarıyla çeyrek altın 3.092 TL'den, gram altın ise 1.932 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları 25 Aralık Pazartesi... Para Politikası Kurulu Aralık ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. Bu gelişme altın piyasasını hareketlendirdi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 25 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.932,57
1.933,01
ALTIN/ONS FİYATI
2.052,65
2.053,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.092,32
3.160,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.369,16
12.604,09
YARIM ALTIN FİYATI
6.162,56
6.318,61
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.367,28
12.602,17
ATA ALTIN FİYATI
13.165,00
13.492,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
13.165,00
13.492,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.811,90
1.914,01