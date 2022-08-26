UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, B grubunda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa) ve AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti. Trabzonspor ise Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa) ve Ferencvaros (Macaristan) ile H grubunda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Saat 14.00'te başlayan kura çekimini Eintracht Frankfurt'un efsane isimlerinden 67 yaşındaki Karl-Heinz 'Charly' Körbel ile Macar futbolunun önemli isimlerinden olan ve 2018 yılında futbol kariyerini noktalayan Zoltan Gera gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin 3'üncü torbadan, Trabzonspor'un ise 4'üncü torbadan katıldığı kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde;
A Grubu:
Arsenal
PSV
Bodo/Glimt
Zürih
B Grubu:
Dinamo Kiev
Rennes
Fenerbahçe
AEK Larnaca
C Grubu:
Roma
Ludogorets
Real Betis
HJK Helsinki
D Grubu:
Braga
Malmö
Union Berlin
Union Saint-Gilloise
E Grubu:
Manchester United
Real Sociedad
Sheriff
Omonia
F Grubu:
Lazio
Feyenoord
Midtjylland
Sturm Graz
G Grubu:
Olympiacos
Karabağ
Freiburg
Nantes
H Grubu:
Kızılyıldız
Monaco
Ferencvaros
Trabzonspor
TURNUVA FORMATI
Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.
Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
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