        Haberler Bilgi Spor CANLI: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler

        Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın sezonun galibiyetle tamamlanmasını hedeflerken, ev sahibi Rizespor ise taraftarın önünde sürpriz peşinde olacak. Peki mücadele saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşmayı hangi hakem yönetecek? İşte maçla ilgili tüm detaylar…

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 18:38 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’de sezonun kapanış haftasında heyecan dorukta. Beşiktaş, ligin son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Siyah-beyazlılar sezonu üç puanla noktalayıp moral kazanmak isterken, Rizespor ise sahasında taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve hakem kadrosu da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maça dair tüm ayrıntılar haberimizde…

        ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Beşiktaş, 15 Mayıs saat 20.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş’ın sezonu noktalayacağı karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

        Müsabakada hakem Asen Albayrak düdük çalacak. Albayrak’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Şener yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Burak Demirkıran olacak.

        Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Turgut Doman oturacak. Doman’a AVAR’da Emre Malok eşlik edecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawojin, Taylan, Mebude, Mihaila, Laçi, Sowe.

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Mustafa.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
