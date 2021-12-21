Altın fiyatlarında son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Döviz kurları düşerken bu durum altın fiyatları üzerinde de etkisini hissettirdi. Çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram, yarım, tam altın fiyatı da düşüş yaşadı. Bu doğrultuda, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da çeyrek altın alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamlar şu şekilde;