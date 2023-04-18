Gram altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İç piyasalarda fiyatları yeniden şekillendiren altının ons değeri haftanın ikinci iş gününde 2 bin doların altına kadar çekildi. Gram altın geçtiğimiz günlerde tarihin en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı. İşte 18 Nisan 2023 Salı güncel gram altın fiyatları...